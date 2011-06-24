Стали известны пять лучших пляжей в Ленобласти

Так, в число лучших вошел пляж Липово в Сосновом Бору. Эксперты отмечают, что на пляже широкая полоса песка, отсутствие заболоченности, удобные места для кемпинга, наличие раздевалок и спортивных площадок.

В Ленобласти выбрали лучшие пять пляжей. Сервис "Туту.ру" составил гид по лучшим местам.

Так, в число лучших вошел пляж Липово в Сосновом Бору. Эксперты отмечают, что на пляже широкая полоса песка, отсутствие заболоченности, удобные места для кемпинга, наличие раздевалок и спортивных площадок.

Озеро Коркинское также есть в списке. Там песчаные пляжи, оно находится в Колтушском поселении. Пляжи оборудованы туалетами, раздевалками, столиками и шатрами. Если пройти к воде можно бесплатно, то за парковку уже придется платить.

В список попал пляж на озере Раздолинское в Сосново. Он не отличается количеством удобств, при этом есть спасательная вышка и продуктовый киоск, которые работают не всегда, да и сам пляж не слишком большой.

Завершили гид Золотой пляж на озере Отрадном и поляна на озере Нестеровское в поселки Шапки. Оба эти места одобрены для купания региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор разрешил петербуржцам купаться лишь в двух городских озёрах. В началу рабочей недели мнение специалистов о некоторых водоёмах изменилось.

Фото: Piter.tv