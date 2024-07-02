В Мурманске арестованы подозреваемые в организации незаконной миграции

Ассистент кафедры русского языка помогала иностранцам сдать экзамены.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в собственном Telegram-канале. Она пояснила, что местная жительница, которая работала ассистентом кафедры русского языка одного из ведущих университетов, за денежное вознаграждение помогала иностранцам фиктивно сдать комплексный экзамен по русскому языку, а также истории России и основам законодательства РФ. Затем приезжие из-за границы использовали данные сертификаты для получения патентов на осуществление трудовой деятельности в стране.

Клиентов среди иностранцев подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Дополнительно мужчина также курировал финансовые потоки. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Оперативники провели обыски по адресам проживания задержанных. Известно, что в офисе организации были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации и средства связи. Злоумышленники отправлены под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье