Работа по реновации одного из крупнейших городских парков идет поэтапно. До конца года будет сдан участок площадью 2 га со стороны Северного проспекта .

В Калининском районе благоустроили 6 га Муринского парка. Проект обновления парка стал одним из самых масштабных этим летом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году благоустроили участок от проспекта Культуры до Гражданского проспекта. На территории отремонтировали парке дорожки и газоны, а также переоборудовали детскую площадку. На участке площадью свыше 1 тыс. кв. метров уложили мягкое покрытие, поставили корабль с мачтой и другое детское оборудование.

В парке вылечили старые деревья и посадили молодые хвойники, клены, две тысячи кустарников. По просьбам жителей района в этой части парка установлены 60 садовых диванов. В створе улица Демьяна Бедного появился большой цветник из 10 тысяч цветов.

Работа по реновации одного из крупнейших городских парков идет поэтапно. До конца года будет сдан участок площадью 2 га со стороны Северного проспекта .

Ранее в Адмиралтейском районе после ремонта открылся сад Валентина Пикуля.

Фото: пресс-служба Смольного