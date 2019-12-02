В Мурино жители заметили бегавшего по двору обнаженного мужчину

"Спортсмен" прижимал к себе руки из-за холода.

Во Всеволожском районе Ленинградской области местными жителями замечен голый мужчина. Он бежал по заснеженной дороге в Мурино. Автомобилисты смогли заснять на видео, как обнаженный человек несется по проезжей части около 7 дома по улице Шувалова.

Очевидцы написали, что герою событий не было комфортно. Периодически он прижимал руки к груди. Рядом с мужчиной ехала машина, из которой снимали пробежку. Жители Мурино предположили, что нагой человек проиграл в споре и его вынудили таким образом отдать долг. Инцидент произошел вечером 1 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что голый мужчина разбудил жителей Комендантского криками.

Фото и видео: Вконтакте/Девяткино LIVE | Мурино/Михаил Михайлов

