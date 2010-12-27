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Голый мужчина разбудил жителей Комендантского криками
Сегодня, 15:13
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arteliseev

Голый мужчина разбудил жителей Комендантского криками

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Петербуржцы отметили, что он орал "нечеловеческим голосом".

27 октября в 5 утра на Комендантском проспекте петербуржцы проснулись от громких криков на улице, исходивших от молодого человека. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Очевидцы отметили, что парень орал нечеловеческим голосом, постоянно пытался ломиться во все машины, хотел проникнуть во двор, бросаясь на решетку, подолгу лежал и не мог встать. Самой главной деталью стала его полная нагота. 

Через час приехала скорая помощь и забрала мужчину. 

Люди в комментариях предположили, что он был в состоянии наркотического опьянения. 

Ранее мы сообщали, что новый фильм "Джокер" стал самым кассовым среди фильмов +18. 

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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