Голый мужчина разбудил жителей Комендантского криками

Петербуржцы отметили, что он орал "нечеловеческим голосом".

27 октября в 5 утра на Комендантском проспекте петербуржцы проснулись от громких криков на улице, исходивших от молодого человека. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Очевидцы отметили, что парень орал нечеловеческим голосом, постоянно пытался ломиться во все машины, хотел проникнуть во двор, бросаясь на решетку, подолгу лежал и не мог встать. Самой главной деталью стала его полная нагота.

Через час приехала скорая помощь и забрала мужчину.

Люди в комментариях предположили, что он был в состоянии наркотического опьянения.

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Фото: vk.com/spb_today