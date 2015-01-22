В Невском районе полиция устроила погоню за голым мужчиной

По предварительной информации, обнаженным бегуном оказался пациент, сбежавший из Александровской больницы.

В субботу утром, 30 июля, полиция устроила погоню за голым мужчиной. Петербуржцы поделились в социальных сетях кадрами инцидента в паблике "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях жители Петербурга рассказали, что видели мужчину на проспекте Большевиков. По предварительной информации, обнаженным бегуном оказался пациент, сбежавший из Александровской больницы. Пользователи отметили, что для заболевшего он слишком быстро бегает.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: Вконтакте / Жизнь в Кудрово / Дмитрий Сергеев