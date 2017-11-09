Ночью в Мурино горел частный дом площадью 120 кв. метров

Менее, чем через час, пожарные ликвидировали огонь.

Ночью 7 августа в городе Мурино Всеволожского района загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:55, языки пламени охватили дом площадью 120 квадратных метров. В 04:50 огонь удалось ликвидировать.

В тушении приняли участие 7 сотрудников МЧС, а также 2 единицы техники. По данным пресс-службы, обошлось без пострадавших.

Пользователи считают, что пожар случился из-за чьего-то злого умысла.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

Фото: vk.com/spb_today