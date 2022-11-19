В районе Мурино произошел крупный пожар, был слышен взрыв

Очевидцы сообщают о странном шуме.

Очевидцы заметили крупный пожар около Мурино. Видео ЧП они прислали Piter.tv.

Горожане рассказали, что был слышен громкий хлопок, а сейчас стоит гул. Из окон домов виден столб дыма.

Некоторые пользователи предполагают, что ЧП произошло на местной ТЭЦ. Есть предположения, что полыхает газовая труба.

В администрации Всеволожского района пока нет официальной информации о случившемся.

Ранее на Piter.tv: в Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме.

Видео: Piter.tv

