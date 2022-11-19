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В районе Мурино произошел крупный пожар, был слышен взрыв

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Очевидцы сообщают о странном шуме.

Очевидцы заметили крупный пожар около Мурино. Видео ЧП они прислали Piter.tv. 

Горожане рассказали, что был слышен громкий хлопок, а сейчас стоит гул. Из окон домов виден столб дыма. 

Некоторые пользователи предполагают, что ЧП произошло на местной ТЭЦ. Есть предположения, что полыхает газовая труба. 

В администрации Всеволожского района пока нет официальной информации о случившемся.

Ранее на Piter.tv: в Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме.

Видео: Piter.tv
 

Теги: взрыв около мурино, всеволожский район, крупный пожар, ленобласть, мчс, пожар в мурино
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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