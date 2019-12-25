В Мурино провели беседы с нарушителями режима самоизоляции

Наибольшее внимание уделили детским площадкам.

Комитет по ЖКХ Ленобласти совместно с coтрудниками администрации Мурино, 87 ОП УВМД по Всеволожскому району и ДНД "Муринский патруль" провели плановую проверку в городе на предмет соблюдения жителями режима самоизоляции. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Девяткино LIVE | Мурино.











Рейды в муринских парках, на детских и спортивных площадках, придворовых территориях и в магазинах проходят ежедневно.

На этот раз комиссия уделила особое внимание родителям с детьми, которые нарушают правила, выходя на площадки. С ними и другими несознательными гражданами провели профилактическую беседу.

Ранее мы рассказали о том, что

Фото: ВКонтакте / 9kino.live