В Мурино приступили к строительству новой дорожной развязки

На месте работают асфальтоукладчики.

В среду, 22 апреля, дорожники в Мурино приступили к укладке асфальта на развязке с КАД. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Девяткино LIVE | Мурино.

Напоним, что развязка строится в рамках программы по улучшению транспортной доступности Девяткино и Мурино. Так, будет открыт проезд под кольцевой автодорогой и обход у Гражданского проспекта.

Развязку обещают построить уже к осени этого года. В случае, если дорожники будут работать с опережением, введение трассы в эксплуатацию состоится в конце лета.

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Фото: ВКонаткте / 9kino.live