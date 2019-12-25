В Мурино построят новое отделение полиции

На возведение объекта готовы выделить до 150 миллионов рублей.

В Мурино планируют построить современное здание полиции в максимально короткие сроки. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Мероприятия согласованы с управлением МВД. До конца 2020 года администрация намерена предоставить подрядчику до 150 миллионов рублей на возведение объекта.

Добавим, что согласно планам властей, строительство произойдет быстрее, чем за год.

Ранее мы рассказали о том, что стоимость велодорожки между Иматрой и Светогорском оценили в 58,8 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV