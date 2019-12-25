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В Мурино поймали 66-летнего мошенника из Молдавии
Сегодня, 12:26
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Alena_Zinovieva

В Мурино поймали 66-летнего мошенника из Молдавии

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Мужчина находился в федеральном розыске.

В среду, 8 июля, в Мурино задержали 66-летнего уроженца Молдавии, которого подозревают в совершении мошенничества. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину поймали возле дома №16/9 на улице Шувалова. Оказалось, что он находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Задержанный не имеет регистрации в Петербурге и Ленобласти.

Инициаторам розыска передана информация о поимке подозреваемого. Задержанный ждет дальнейшего решения в отделении полиции.

Ранее мы писали, что банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших.

Фото: pixabay.com

Теги: молдавия, мошенничество, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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