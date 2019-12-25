Ночью в Мурино спасатели несколько часов вызволяли кошку из вентшахты

Животное сильно перепугалось, но цело и здорово.

В ночь с 8 на 9 марта спасатели службы спасения животных Петербурга "Кошкиспас" несколько часов вызволяли кошку из вентиляционной шахты. Вызов о попавшем в ловушку животном спасатели получили от двух жителей Мурино, которые услышали кошачье мяуканье из заброшенного строящегося здания.

Спасательные работы длились несколько часов и закончились аж к пяти утра. Весь процесс спасательной операции один из членов команды снимал в режиме прямого эфира. Спасатели обследовали территорию рядом с местом, куда провалилась кошка, проверили глубину вентшахты с помощью подвижной камеры, затем просверлили в конструкции широкое отверстие, через которое с трудом, но благополучно вытащили животное. Кошка была перепугана, но в целом цела и здорова. По словам спасателей, ее забрали переночевать домой к одному из участников операции, затем кошку отвезут в ветеринарную клинику на обследование.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум