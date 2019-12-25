В Мурино нарисовали самое большое в мире граффити с ромашками

Рисунок будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На фасаде строящегося дома в Мурино появилось самое большое в мире граффити с ромашками. Рисунок занял 13 этажей и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом рассказал автор граффити, художник Алексей Сергиенко в Instagram.

Граффити появилось на одном из домов жилого комплекса "Ромашки". Необычный букет стал подарком всем врачам и медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

Работы над созданием масштабного арт-объекта начались в выходные. В понедельник, 5 октября, рисунок представили публике.

Ранее мы писали, что группа "ДДТ" сняла клип на этажах долгостроя в Мурино.

Фото: Instagram / alexeysergienko