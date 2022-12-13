В Мурино начинается строительство новой школы на 1175 мест

Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство школы на 1175 мест в Мурино. Школу будут строить по концессионному соглашению до конца 2025 года. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Школа будет ориентирована на углубленное изучение предметов: часть занятий пройдет в специально оборудованных кабинетах химии, физики, биологии, иностранного языка, труда и кулинарии, а также IT. В школьной библиотеке будут храниться 20 тысяч книг, а для занятий спортом построят три крупных зала с собственными раздевалками и душевыми. Отдельные рекреационные зоны и спальные комнаты оборудуют для учеников, остающихся на "продленку". Работу столовой на 625 мест обеспечит пищеблок, способный производить почти 1400 блюд в час.

Вне школьных стен оборудуют площадки стритбола и волейбола, беговые дорожки. Также на территории учреждения оборудуют учебно-опытную зону, поэтому часть занятий по естественным наукам пройдет на свежем воздухе.

На софинансирование работ из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

Также школу на 1250 мест построят на Лиговском проспекте.

Фото: администрация Ленобласти