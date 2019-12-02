В Мурино на стройку "прилег" башенный кран

Подробности происшествия устанавливаются.

Вечером в воскресенье, 1 декабря, пользователи соцсетей рассказали о ЧП на стройполщадке в Мурино. Предполагается, что инцидент прозошел на стройке проекта компании "Мавис" в Мурино.

В результате сильных порывов ветра башенный кран упал на строящийся дом. В этот момент на недостроенном здании еще были рабочие, однако они не пострадали. В отличие от здания, которому нанесен значительны ущерб.

Ранее мы сообщали о том, что в Мурино мужчина до смерти избил женщину из-за шубы

Фото, видео: Piter.TV