Опасный аттракцион с высунувшимся из окна ребенком обеспокоил жителей Нового Девяткино

Малыш сидел на краю подоконника, свесив ноги наружу.

Пользователи интернета обсуждают шокирующее видео, снятое в Новом Девяткино. На записи видно, как ребенок 4-5 лет сидит на краю подоконника, свесив ноги на улицу.

Очевидцы утверждают, что опасный аттракцион своему ребенку устроила жительница высотки на Арсенальной улице. Окна квартиры находятся на значительной высоте. Ребенок сидит на подоконнике, раскачивая ногами. При этом мать его никак не придерживает.

Ранее мы писали, что медведь напугал грибников в лесном массиве в Коробицыно.

Видео: YouTube / Andrey Karlov