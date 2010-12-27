Медведь напугал грибников в лесном массиве в Коробицыно

Любителям природы пришлось убегать от гнавшегося за ними хищника.

Медведь напугал грибников в лесном массиве поселка Коробицыно в Красносельском сельском поселении Выборгского района Ленобласти. Любителям природы пришлось убегать от гнавшегося за ними хищника. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографию с места происшествия.

На снимке видно, что медведь вышел на открытую территорию, однако на дружелюбное общение с людьми он не был настроен. Грибники предупредили о враждебности хищника и попросили других любителей грибов и ягод быть осторожнее.

"Миша в Коробицыно, гоняет грибников, пытается их скушать, будьте осторожны!!!!", - написал автор поста.

Ранее в Красном Селе бык выгуливал компанию тёлок.

Фото: ВКонтакте / Коробицыно