В Красном Селе бык выгуливает компанию тёлок

Среди коров замечен бык.

Днем 16 августа жители Красного Села заметили компанию тёлок, гуляющих по улицам города. В сети появилось видео с места событий.

Очевидцы рассказали, что стадо разбрелось от местного отделения "Сбербанка". Среди коров также есть "бычок, который в настоящий момент повел двух тёлок на обед". Как крупный рогатый скот оказался в центре Красного Села, неизвестно. Однако видно, что животные явно находились на привязи, но, видимо, освободились и теперь гуляют по городу.

Ранее мы писали, что в Лисий Нос вернулись хищные хозяева — лисы.

Фото, видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село