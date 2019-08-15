Хищные хозяева Лисьего Носа вернулись на улицы. Местные жители предупреждают о бешенстве

Видео с появлением животных у железнодорожной станции появились в соцсетях.

Утром в четверг, 15 августа, пользователи группы "Новости Сестрорецка" разместили фото и видео, сигнализирующие о появлении лис в поселении Лисий Нос. На видеозаписи лиса находится на станции "Александровская" в Пушкинском районе. Хищник перешел пути и дорогу, направившись к жилым домам.

Фото хищников сделали обитатели Тарховки, также о появлении "гостей" рассказала жительница Комарово. Лисы не стесняются заходить на дачные участки петербуржцев, охотно позируют для фото и атакуют куриц в курятниках дачников.

В частности, жители Лисьего носа предупредили, что в августе у животных наступает сезон бешенства, в связи с чем нужно быть осторожными с дикими зверями.

Фото: vk.com/id8868943

Видео: vk.com/newsestroreck