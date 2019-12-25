Владелец уверен, что кусок мяса выбросили явно с верхних этажей.

В Мурино неизвестный куском мяса пробил стекло припаркованной машины. Об этом 17 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Дорогие соседи, кусок мяса никто сегодня случаем не терял? Увесистый такой, на вид свинина или говядина. Если что, потеряшка у нас. Готовы вернуть владельцу, а то очень переживаем, что вы останетесь без вкусного ужина. автор поста

Интересную картину хозяин пострадавшей машины увидел днем. Автомобиль был припаркован у дома №11/1 по Петровскому бульвару. На фотографии можно увидеть, как кусок мяса пробил стекло, в котором образовалась дыра. Владелец уверен, что кусок мяса выбросили явно с верхних этажей.

Ранее в Мурино после аварии перевернулась машины скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / Девяткино LIVE | Мурино (Евгений Бортников)