Житель Мурино оказался в реанимации после драки из-за собаки

Двое мужчин сцепились друг с другом во время вечерней прогулки.

В воскресенье, 11 августа, в Мурино повздорили двое владельцев собак. Один из них отправился в Токсовскую больницу с сотрясением мозга, ушибами и переломами. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Конфликт начался, когда пострадавший вместе со своей сожительницей вышли на вечернюю прогулку. Их собака сцепилась с псом другого прохожего, и между мужчинами началась словесная ссора. Пара поспешила вернуться домой, и им вслед крикнули: "Выходи, без собак разберемся!".

Позже мужчина отправился в магазин за продуктами. По всей видимости, агрессивный любитель собак все же решил с ним разобраться: пострадавшего жестоко избили и оставили истекать кровью у дома №76 на Шоссе в Ларики. Около 23:00 его обеспокоенная сожительница вышла во двор и увидела, как мужчину увозит карета скорой помощи.

На данный момент пострадавшего поместили в реанимацию. Известно, что 27-летний мужчина приехал в город из Беларуси и нигде не работает. Его сожительнице 49 лет.

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Фото: Pixabay