Петербургская полиция поймала двух подозреваемых в ограблении иностранцев

Предположительно, они как минимум дважды нападали на граждан из Восточной Азии.

Во вторник, 13 августа петербургская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на иностранцев. Граждане из Восточной Азии пострадали в Адмиралтейском и Выборгском районах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одному из пострадавших брызнули в лицо из газового баллончика на Измайловском проспекте. Также у 38-летнего мужчины отобрали рюкзак с документами. Инцидент случился 5 августа около 23:00. Тогда полиция возбудила уголовное дело за разбой и задержала двух молодых парней в возрасте 26 и 27 лет.

По ходу следствия выяснилось, что оба задержанных причастны к другому нападению. Предположительно, 10 июня они уже нападали на иностранца на Выборгской набережной, чтобы отобрать у него сумку с деньгами и вещами на сумму около 500 тыс. рублей. За это преступление также было возбуждено уголовное дело о разбое.

На данный момент подозреваемых поместили под арест. Сотрудники полиции проверяют оба указанных инцидента, а также устанавливают возможную причастность мужчин к другим противоправным эпизодам. За осуждение по статье "разбой" можно получить до десяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербурженку будут судить за драку в детском саду.

Фото: Pixabay