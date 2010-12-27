Супруги из Мурино стали жертвой грабителей за несколько сотен метров от дома

Они возвращались домой ночью.

Ночью 8-го июля в Мурино в период с 1:00 до 1:30 на пару напали неизвестные. Они вышли из такси и шли к дому, когда к ним пристали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Всеволожскому району.

Гражданским супругам нужно было пройти от Муринской дороги, 78 до дома №17 на Новой улице. В это время к ним подошли неизвестные и попытались завести разговор. Злоумышленники распылили в лицо жидкость из газового баллончика и отобрали кошелек. В нем было 5 тысяч рублей, 100 евро, банковские карты и водительские права.

По данному факту завели уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Металлострое обнаружили 168 тонн контрафактного алкоголя.

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