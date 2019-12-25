В Мурино двое грабителей напали на мужчину и отобрали у него сумку

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию поступило сообщение с информацией об ограблении.
В Мурино во дворе дома №21 по ул. Шувалова двое грабителей напали на мужчину и отобрали у него сумку.
В ней находились 3 000 тысячи рублей, паспорт РФ, медицинский страховой полис, банковская карта, золотое кольцо, а также мобильный телефон "Хонор А8".
Сумма ущерба составила 16 700 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабёж).
Ранее мы сообщили, что в ТЦ "Невский Центр" молодая девушка обокрала предпринимателя.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )