В Мурино завершилось строительство жилого комплекса "Три кита"

Комплекс планируют сдать до конца года.

В Мурино завершилось строительство проблемного жилого комплекса "Три кита". Застройщик уже подал заявление на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Ленобласти.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский заявил, что на следующей неделе начнется восстановление прав 1933 дольщиков. И уже в следующем году они получат ключи от долгожданных квартир.

Застройщик ООО "Линкор" начал строительство пять корпусов комплекса, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса еще в 2015 году. Передать квартиры планировалось в 2019 году, однако строительство затянулось.

Ранее мы писали, что в Мурино может появиться жилой квартал с небоскребом.

Фото: ЖК "Три Кита" | Лидер Групп