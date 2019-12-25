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В Мурино завершилось строительство жилого комплекса "Три кита"
Сегодня, 18:45
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В Мурино завершилось строительство жилого комплекса "Три кита"

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Комплекс планируют сдать до конца года.

В Мурино завершилось строительство проблемного жилого комплекса "Три кита". Застройщик уже подал заявление на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Ленобласти.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский заявил, что на следующей неделе начнется восстановление прав 1933 дольщиков. И уже в следующем году они получат ключи от долгожданных квартир. 

Застройщик ООО "Линкор" начал строительство пять корпусов комплекса, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса еще в 2015 году. Передать квартиры планировалось в 2019 году, однако строительство затянулось. 

Ранее мы писали, что в Мурино может появиться жилой квартал с небоскребом.

Фото: ЖК "Три Кита" | Лидер Групп

Теги: жилой комплекс, мурино, три кота
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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