В Мурино дети с 17-го этажа сбросили ведро с краской на машину

О хулиганах ничего не известно.

Во вторник, 15 марта, школьники сбросили два ведра – пусте и с краской – с 17-ти этажного дома. Об этом сообщает "Мегаполис".

По словам очевидцев, пустое ведро прилетело на голову прохожему. О его состоянии ничего не известно. Наполненное краской ведро дети сбросили на припаркованный автомобиль BMW. Сообщается, что водитель пострадавшей машины подал заявление в полицию.

Отметим, что о хулиганах на сегодняшний день ничего не известно.

Ранее упавший на пути в метро петербуржец скончался. Предположительно, мужчине было около 40 лет.

Фото: Мегаполис

