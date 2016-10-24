  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мурино дети с 17-го этажа сбросили ведро с краской на машину
Вчера, 22:39
177
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Мурино дети с 17-го этажа сбросили ведро с краской на машину

0 0

О хулиганах ничего не известно. 

Во вторник, 15 марта, школьники сбросили два ведра – пусте и с краской – с 17-ти этажного дома. Об этом сообщает "Мегаполис". 

По словам очевидцев, пустое ведро прилетело на голову прохожему. О его состоянии ничего не известно. Наполненное краской ведро дети сбросили на припаркованный автомобиль BMW. Сообщается, что водитель пострадавшей машины подал заявление в полицию. 

Отметим, что о хулиганах на сегодняшний день ничего не известно. 

Ранее упавший на пути в метро петербуржец скончался. Предположительно, мужчине было около 40 лет.

Фото: Мегаполис
 

Теги: ведро, машина, мурино, прохожий, хулиганы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии