В Мурино дети откапывали робота-доставщика, который забуксовал в сугробе

Компания маленьких петербуржцев организовала спасательную операцию Яндекс.доставщику.

В среду вечером, 2 февраля, в Мурино робота-доставщика еды, который буксовал в снежной каше, откапали дети. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Компания маленьких петербуржцев организовала спасательную операцию Яндекс.роботу. На кадрах видео трое ребят помогли доставщику выехать из снега.

Ранее в Петербурге штрафы за плохую уборку составили почти 16 млн рублей. За минувшую неделю в Петербурге за некачественную уборку было возбуждено 169 административных дел. Общая сумма штрафов составила 15,9 миллиона рублей.

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