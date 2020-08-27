Доставщик устроил гонку после наезда на женщину с ребёнком в центре Петербурга

Женщина с ребёнком пострадали от наезда доставщика который пытался скрыться от полиции.

В центре Санкт-Петербурга водитель службы доставки совершил наезд на женщину с ребёнком, после чего попытался скрыться от сотрудников ДПС.

По данным источника, мужчина направился в сторону канала Грибоедова и затем выехал на площадь Искусств. Он двигался на высокой скорости и создавал угрозу для прохожих и водителей. Очевидец рассказал, что во время погони доставщик врезался в несколько автомобилей.

Правоохранители оперативно перекрыли движение и смогли остановить нарушителя. Мужчину задержали на месте. Во время задержания он не мог чётко говорить и лишь повторял, что у него "со здоровьем проблемы".

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Piter.TV