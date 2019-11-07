В Мучном переулке особняк переоборудуют в гостиницу к 2026 году

Компания "Цитомед" планирует вложить 1 млрд рублей в объект культурного наследия.

Стало известно, что здание, находящееся в Мучном переулке, 2, литера Г, хотят переоборудовать в гостиницу. Компания "Цитомед" планирует вложить 1 млрд рублей в объект культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что к 2026 году на территории появится имущественный комплекс площадью около 10 тыс. квадратных метров. Рядом расположен музей мостов и отель "Богема", который принадлежит бывшему вице-губернатору Петербурга Василию Кичеджи.

Соглашение подсписали в четверг, 16 июня, на ПМЭФ-2022.

Ранее первый день ПМЭФ принёс Петербургу более 234 млрд рублей инвестиций. Во время первого дня Петербургского международного экономического форума город подписал 17 соглашений.

Фото: Piter.tv

