В Москву прилетели первые зяблики

В российскую столицу с наступлением весны прилетели первые зяблики. Соответствующая информация распространилась по Telegram-каналу Мосприроды. Специалисты объяснили подписчикам, жителям и гостям города, что свое наименование данная птица получила из-за того, что самцы первыми возвращаются после зимы, это происходит в конце марта, когда птицам все еще приходится зябнуть на морозе от снега и холода. Самки же забликов прилетают в Москву тогда, когда уже в регион приходит настоящее и долгое тепло.
Многодетные семьи теперь могут приходить бесплатно в Ленинградский зоопарк ежедневно.
Фото и видео: Telegram / Мосприрод
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