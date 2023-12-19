В Москву доставили последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

На борту Ил-76 находились 73 эвакуированных, включая 45 детей.

Самолет Ил-76 доставил в Москву последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Борт совершил посадку в аэропорту Домодедово. Внутри него находились 73 эвакуированных, включая 45 детей. Их сопровождали в полете медики и психологи МЧС. Отмечается, что это последняя группа граждан России, которых доставили на родину. Вместе с ними вернулись сотрудники оперативной группы МЧС, которые обеспечивали проведение операции на территории Египта.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет создавать палестинское государство.

Видео: МЧС России