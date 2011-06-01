Лавров: Запад не хочет создавать палестинское государство

Он подчеркнул, что Запад не хочет объединения Газы с Западным берегом.

Запад и Израиль не хотят создавать палестинское государство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, решения, в соответствии с которыми государство Палестина должно появиться рядом с Израилем, существуют уже 75 лет. Глава МИД подчеркнул, что Запад не хочет объединения Газы с Западным берегом. Также Лавров добавил, что Израиль продолжает вопреки обращению России и других стран создание еврейских поселений.

Ранее Лавров назвал причиной негативных процессов в мире стремление США навязывать свое видение.

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