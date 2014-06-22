По его словам, за последние два года ситуация в мире лучше не стала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной негативных процессов в мире стремление США навязывать свое видение. Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Лаврова, за последние два года ситуация в мире лучше не стала. Он подчеркнул, что помимо Вашингтона в негативных процессах участвует небольшая группа присягнувших администрации США стран.

Смысл таких построений очевиден и прост, он не скрывается: обеспечить себе, то есть Западу, привилегированное положение и продолжать решать задачи своего развития за счет других. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

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