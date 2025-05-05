В Москве пойманы подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей

С 2021 по 2025 год аферисты причиняли ущерб страховым компаниям.

Российские правоохранительные органы на территории столичного региона задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что сумма материального ущерба составила более сотни миллионов рублей. Предварительно полицией установлено, что злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок. Эти транспортные средства использовались в инсценировках дорожно-транспортных происшествий. После совершения мнимых аварий собственники легковушек обращались в страховые компании за положенными компенсациями. Выплаты распределялись между участниками криминальной группы. В период с 2021 по 2025 год фигуранты расследования совершили более 500 преднамеренных ДТП.

Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Московской и Волгоградской областях. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Все подозреваемые находятся под стражей, им предъявлены обвинения.

В Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк