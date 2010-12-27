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В Москве женщина сбросила с моста двух детей
Сегодня, 12:24
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nastya960

В Москве женщина сбросила с моста двух детей

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Дети выжили, сейчас в больнице им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Москве женщина сбросила с моста двух малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Инцидент произошел накануне на проспекте Защитников. По предварительной информации, после того, как женщина сбросила детей, сама едва не упала в воду. Ей помешали прохожие.

Дети выжили, сейчас в больнице им оказывается необходимая медицинская помощь. Женщина находится в психиатрической лечебнице, где будет проведена экспертиза для определения вменяемости.

Ранее на проспекте Авиаконструкторов автомобиль сбил детей на пешеходном переходе.

Фото: pixabay  

Теги: дети, женщина сбросила детей, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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