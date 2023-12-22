Грабитель покинул парковку, однако вскоре был задержан правоохранительными органами.

В Москве женщина отобрала нож у грабителя на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на парковке торгового центра на Проспекте Мира. Женщина собиралась выезжать из паркинга, когда к ее автомобилю подошел злоумышленник. Грабитель резкой открыл дверь, закрыл рот женщине и пригрозил ножом. Мужчина хотел получить ее сумку. Та воспользовалась моментом, когда злоумышленник ослабит хватку, вырвала у него нож и оказала сопротивление.

Грабитель покинул парковку, однако вскоре был задержан правоохранительными органами. Ему предъявлено обвинение по статье "разбой". Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Зеленограде загорелся частный дом.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ