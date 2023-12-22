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В Зеленограде загорелся частный дом

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В результате пожара погибли четыре человека.

В Зеленограде произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта на улице Новомалино. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электроприбора. В результате происшествия погибли четыре человека. Еще двое доставлены в медицинские организации.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств пожара. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее мы сообщали, что в Приморье локализовали природный пожар.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: жертвы, зеленоград, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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