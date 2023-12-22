Площадь возгорания составила 1 000 гектаров.

В Приморье локализовали природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Ромашка Хасанского муниципального округа. Спасатели локализовали сухой растительности. Площадь возгорания составила 1 000 гектаров. В тушении огня были задействованы 200 специалистов и 37 единиц техники. Отмечается. что специалисты МЧС России с помощью беспилотников продолжат мониторинг лесопожарной обстановки в округе.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области локализовали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России