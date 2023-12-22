В Ростовской области локализовали пожар в жилом доме

В тушении огня участвовали 50 специалистов и 15 единиц техники.

В Ростовской области локализовали пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта в Зернограде. Поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома. Площадь огня составила 800 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 35 жильцов. Из них 11 человек находятся в пунктах временного размещения. В тушении огня участвовали 50 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Приморье продолжают тушить палы сухой травы.

Видео: МЧС России