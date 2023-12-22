  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
76
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ростовской области локализовали пожар в жилом доме

0 0

В тушении огня участвовали 50 специалистов и 15 единиц техники.

В Ростовской области локализовали пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта в Зернограде. Поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома. Площадь огня составила 800 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 35 жильцов. Из них 11 человек находятся в пунктах временного размещения. В тушении огня участвовали 50 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Приморье продолжают тушить палы сухой травы.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, мчс россии, пожар, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии