В тушении огня были задействованы более 300 специалистов и 62 единицы техники.

В Приморье продолжают тушить палы сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Хасанском муниципальном округе, где появились очаги возгораний. Один из очагов был локализован на площади 3 000 гектаров. Площадь другого составила 200 гектаров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня были задействованы более 300 специалистов и 62 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области из-за электрогрелки погибла женщина.

Видео: МЧС России