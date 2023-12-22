Очевидцы заметили дым из дома и вызвали пожарных.

В Иркутской области из-за электрогрелки погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в жилом доме в Усть-Удэ. Жительница дома использовала электрическую грелку, чтобы согревать постель. Сообщается, что из-за короткого замыкания в помещении начался пожар.

В попытках самостоятельно потушить пожар хозяйка отравилась угарным газом и погибла. Очевидцы заметили дым из дома и вызвали пожарных. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП с грузовиками погиб один человек.

Видео: МЧС России