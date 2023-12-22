В Иркутской области из-за электрогрелки погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел в жилом доме в Усть-Удэ. Жительница дома использовала электрическую грелку, чтобы согревать постель. Сообщается, что из-за короткого замыкания в помещении начался пожар.
В попытках самостоятельно потушить пожар хозяйка отравилась угарным газом и погибла. Очевидцы заметили дым из дома и вызвали пожарных. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП с грузовиками погиб один человек.
Видео: МЧС России
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