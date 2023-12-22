По факту аварии проводится проверка.

В Челябинской области в ДТП с грузовиками погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент произошел 4 марта на 1667 км а/д Москва – Челябинск. После столкновения двух грузовых транспортных средств началось возгорание. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков скончался на месте.

Прибывшие к месту аварии экипажи ДПС оказывают помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствия возгорания. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в США фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области