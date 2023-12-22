В Челябинской области в ДТП с грузовиками погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Инцидент произошел 4 марта на 1667 км а/д Москва – Челябинск. После столкновения двух грузовых транспортных средств началось возгорание. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков скончался на месте.
Прибывшие к месту аварии экипажи ДПС оказывают помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствия возгорания. По факту аварии проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что в США фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой.
Видео: Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области
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