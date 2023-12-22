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В США фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой

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Водителя удалось спасти.

На территории американского штата Кентукки большегрузное транспортное средство врезалось в ограждение моста, после чего автомобиль повис над рекой. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала FOX News. В качестве доказательства ДТП опубликован видеоролик с места событий, распространившийся позже по социальным сетям. Очевидцы отметили, что авария зафиксирована на переправке, которая соединяет между собой штаты Кентукки и Индиана. Известно, что водителя фуры удалось спасти из поврежденной машины. Сотрудники экстренных служб с помощью веревочного крана вытащили мужчину из кабины, а затем переместили на мост. При этой операции грузовик так и остался висеть над водой.

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Фото и видео: FOX News, Telegram / РИА Новости США

Теги: fox news, кентукки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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