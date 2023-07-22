В Москве завершили монтаж уникального панно на станции "Яхромская" салатовой линии метро

Сергей Собянин рассказал о преимуществах станции метро "Яхромская".

Российские специалисты завершили монтаж уникального панно, расположенного на территории станции "Яхромская" салатовой линии московского метрополитена. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава города Сергей Собянин. Чиновник напомнил жителям о том, что в 1947 году власти с большим размахом готовились к празднованию 800 лет с момента основания столицы. В частности, было организовано послевоенное благоустройство. Ко Дню города сотрудники администрации заложили знаменитые сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому, а также провели грандиозный спортивный праздник на стадионе "Динамо". В тот день вечером был презентован салют.

Эти и другие события нашли отражение в масштабной композиции размером 160х5 метров. Авторы — архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников. Оформление станции выбрано не случайно: "Яхромская" строится рядом с улицей 800-летия Москвы. пост в ТГ-канале Сергея Собянина



Чиновник заметил, что бглагодаря новой станции у более чем 270 тысяч россиян из трёх районов Москвы — Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино — значительно улучшится транспортная доступность. Также пассажиры при осуществлкении поездок до центра города смогут сэкономить в дороге около 15 минут.

В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО.

Фото и видео: Telegram / Сергей Собянин