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В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка

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По предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже жилого комплекса.

В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел утром 25 августа на юго-востоке столицы. По предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже ЖК "Лефортово парк". Оба погибли в результате падения. Затем злоумышленник продолжил бросать различные предметы из своей квартиры. Позже силовики задержали мужчину. Его доставят в столичный СК для проведения следственных действий.

Ранее мы сообщали, что задержан подозреваемый в покушении на убийство знакомого на северо-востоке Москвы.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: гибель, женщина, жилой комплекс, москва, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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