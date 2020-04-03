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В Москве запретили ездить на машине, если внутри больше одного человека

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Полицейские смогут составлять протоколы на нарушителей карантина в Москве после соглашения мэрии и МВД.

В Москве запретили поездки на машине больше одного человека. Исключения составляют только случаи, когда в транспорте находятся люди, прибывающие в совместной самоизоляции. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Также парламентарий отметил, что если гражданин передвигается от дома к даче, то ему никто мешать не будет. Так он прокомментировал нововведения в ограничениях из-за режима самоизоляции в столице.

Отмечается, что полицейские смогут составлять протоколы на нарушителей карантина в Москве после соглашения мэрии и МВД.

Ранее в Москве утвердили штраф для водителей за нарушение карантина.

Видео: YouTube / Московская городская Дума

Теги: карантин, москва, самоизоляция, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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