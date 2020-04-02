В Москве утвердили штраф для водителей за нарушение карантина

Должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.

В Москве утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции жителями города. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Указ опубликован на сайте градоначальника.

Москвичам, которые покинули место проживания без необходимости, прописанной в законе, грозит штраф от четырёх тысяч рублей. Если при этом было использовано транспортное средство, то штраф вырастет до пяти тысяч. Как и при повторном нарушении.

Должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические - от 200 тысяч до полумиллиона. Наказание им грозит, если они не обеспечили сотрудников всем необходимым для соблюдения режима самоизоляции.

Ранее Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции.

Видео: Youtube/Московская городская Дума