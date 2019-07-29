Мужчина находится в международном розыске.

В Москве заочно арестовали экс-совладельца "Открытия" Минца. Басманный суд вынес решение по мере пресечения для бизнесмена. Об этом сообщил корреспондент "РИА Новостей" из зала слушаний.

Ходатайство следствия удовлетворить огласила судья Ирина Варышева

Предприниматель проходит по делу о растрате 34 млн рублей. В конце января заочно были арестованы сыновья Минца - Дмитрий и Александр. Решение вопроса о заочном аресте их отца откладывалось несколько раз. Защита просила предоставить больше времени на подготовку. Затем заседание сместилось из-за анонимных угроз о минировании. После этого заседание перенеслось из-за вынужденной командировки адвоката Минца.

Ранее Piter.tv писал о том, что бизнесмен Борис Минц объявлен в международный розыск.