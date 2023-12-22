Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Алишер Касимов помещен под стражу до 22 мая.

Басманный суд города Москвы арестовал восьмого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Алишера Касимова.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая. судья Елена Ленская

Напомним, что Алишер Касимов является уроженцем Киргизии, гражданином России. Он является бизнесменом, работал в кафе, которым владел. Мужчина проживает под Красногорском в деревне Путилково. Речь идет о первом подозреваемом, на заседание к которому пришли его родственники – мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда её ребенка заводили в зал судебного заседания. Приставы приняли решение не приглашать их в зал из-за "громкого" поведения. Сам подозреваемый положительно ответил на вопрос о том, понятно ли ему обвинение. Он заметил, что просто сдавал квартиру через онлайн-сервис"Авито" и не знал о том, что приютил на своей территории будущих террористов. Данное заседание велось в закрытом режиме от общественности.

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Видео: Telegram / Глеб Кузнецов/ТАСС, РИА Новости, 112

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы